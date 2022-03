Contretemps pour Haas. En effet, l'écurie américaine de Formule 1 doit renoncer au début des tests hivernaux de pré-saison qui sont prévus du côté de Bahreïn, ce jeudi matin. En cause, un retard d'acheminement de son fret. Toutefois, Haas ne perd pas espoir et compte bien être de la partie dès l'après-midi, avec notamment le Brésilien Pietro Fittipaldi, amené à remplacer le Russe Nikita Mazepin, dont le contrat a été rompu pas plus tard que la semaine dernière, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Samedi dernier, Haas avait également annoncé la fin de son partenariat "avec effet immédiat" avec son sponsor titre russe Uralkali. L'actionnaire de ce groupe, spécialisé dans la production de potasse, à savoir le milliardaire et oligarque russe Dmitry Mazepin, n'est autre que le père de Nikita, aujourd'hui âgé de 23 ans. Le contrat de ce dernier était justement lié au sponsoring de l'écurie.

Fittipaldi n'est pas le favori pour participer à toute la saison



Au sujet de ces fameux essais, dans des propos rapportés par l'AFP, un porte-parole de l'écurie a ainsi notamment déclaré : "Notre fret est arrivé tard la nuit dernière (ndlr : mardi soir) sur le circuit de Bahreïn. Ce retard aura un impact sur notre programme mais nous espérons être en piste pour la deuxième session jeudi après-midi avec Pietro Fittipaldi au volant de la VF-22." Alors qu'il était, jusqu'à présent, pilote de réserve au sein de cette écurie américaine, Pietro Fittipaldi va donc remplacer Mazepin, au moins pour ces trois jours d'essais, et plus précisément jusqu'à ce samedi. A la fin de la saison 2020, Fittipaldi, petit-fils du double champion du monde Emerson Fittipaldi, sacré en 1972 puis en 1974, avait alors remplacé le Français Romain Grosjean, après son très grave accident survenu au Grand Prix de Bahreïn. Ce remplacement lui avait alors permis de participer aux deux derniers Grands Prix de cette fameuse saison 2020. Aujourd'hui âgé de 25 ans, le Brésilien manque encore quelque peu d'expérience. C'est ainsi qu'il ne serait donc pas le grand favori pour effectuer toute cette saison 2022 au sein de la seconde monoplace de l'écurie américaine Haas. Selon la presse spécialisée, le favori est certainement parmi les autres prétendants à ce poste, à savoir l'Italien Antonio Giovinazzi, l'Allemand Nico Hülkenberg ou bien alors le Danois Kevin Magnussen. Pour rappel, la saison 2022 de Formule 1 débute dès le 20 mars prochain, du côté de Bahreïn.