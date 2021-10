Formule 1 - GP de Turquie (essais libres 3) : Gasly signe le meilleur temps

Here's how the final practice session played out...

Les deux Ferrari encore une fois rapides

Pierre Gasly était le plus rapide. Ce samedi matin, le Français, pensionnaire de l'écurie AlphaTauri, a signé le meilleur temps de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Turquie, comptant pour le championnat du monde de Formule 1., pensionnaire de l'écurie Red Bull, deuxième et qui échoue à deux dixièmes de la tête. La troisième place du jour a été décrochée par le Mexicain Sergio Perez, également membre de l'écurie Red Bull.Les trois hommes permettent ainsi également à Honda de réaliser donc un triplé. Dans le Top 5, on retrouve ensuite les deux Ferrari. L'Espagnol Carlos Sainz Jr devançant le Monégasque Charles Leclerc. Les deux hommes avaient déjà été particulièrement rapides, ce vendredi, lors des deux premières séances disputées, cette fois, sur piste sèche.Les qualifications du Grand Prix de Turquie, seizième manche de cette année 2021 et comptant pour le championnat du monde de Formule 1, se dérouleront également ce samedi, à partir de 14h00, heure française.