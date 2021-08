Formule 1 - GP de Belgique (EL2) : Max Verstappen, meilleur temps d'une session raccourcie

Another 🚩 RED FLAG 🚩

Max Verstappen a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres. En 1'44''472, le pilote Red Bull a devancé les deux Mercedes. Il a été quatre centièmes plus rapide que Valtteri Bottas qui avait brillé ce vendredi matin et sept centièmes plus rapide que Lewis Hamilton qui a enfin réussi à briller sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le trio de tête n'a pas évolué dans la même division que les autres monoplaces.. Si la performance de ce dernier est rassurante après sa deuxième place de vendredi matin, sa session n'a pas été de tout repos. A quelques minutes de la fin de la séance, il est sorti au virage numéro 7 et a percuté les panneaux publicitaires avec l'arrière de sa monoplace. Cet accident a provoqué la fin prématurée de la séance.Le deuxième du classement des pilotes est sorti au même endroit que Charles Leclerc quelques minutes avant lui. Au volant de sa Ferrari, le Monégasque a aussi perdu de l'adhérence à la sortie du sixième virage et a terminé dans le mur du pneus. Son accident avait également été synonyme de drapeau rouge. Mais la séance avait pu reprendre, notamment pour permettre à Max Verstappen de détrôner Valtteri Bottas qui avait une nouvelle fois montré de très belles choses avec des tours rapides.. Déjà en vue ce vendredi matin, Pierre Gasly a remis ça en terminant au cinquième rang. Esteban Ocon n'a pas été en reste. Il a progressé dans la hiérarchie en terminant à moins d'une seconde du meilleur chrono pour prendre le septième rang.