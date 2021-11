Formule 1 : Bientôt un Grand Prix dans les rues de Londres ?

Depuis 1948, la Grande-Bretagne organise chaque année un Grand Prix de Formule 1, et il se déroule systématiquement sur le circuit de Silverstone depuis 1987 (il a longtemps été en alternance avec celui de Brands Hatch). Mais le pays pourrait bien accueillir un deuxième Grand Prix dans les prochaines années, du côté de Londres. En effet, selon les informations du Daily Mail, le maire de la capitale anglaise Sadiq Khan a donné son accord pour la construction d'un circuit sur les Royal Docks, à l’est de la ville, au bord de la Tamise, grâce aux fonds des Américains de 777 Partners (également propriétaires du club de foot italien du Genoa) et un groupe d’investisseurs britanniques.

"Un complexe sportif et de divertissement de classe mondiale" « Nous espérons que ça arrivera. Nous sommes extrêmement excités par ce sujet. Il y aura une atmosphère électrique alors que les plus grands pilotes du monde, ainsi qu'une base de fans internationale et les plus grandes entreprises du monde en tant que sponsors, descendront sur les Docks pour le week-end de course. Plus important encore, nous construirons un complexe sportif et de divertissement de classe mondiale qui pourra desservir la communauté toute l'année et revitaliser les zones environnantes. C'est le genre de chose que vous ne pouvez vraiment pas quantifier jusqu'à ce que cela se produise, mais l'impact est considérable », a déclaré Josh Wander, le patron de 777 Partners. Afin d'anticiper les critiques concernant les conséquences environnementales d'un tel Grand Prix en ville, Sadiq Khan aurait déjà suggéré que ce Grand Prix soit le premier à n'être accessible qu'en transports en commun pour le public. On attend désormais de connaitre la position des dirigeants de la F1, qui ont concocté un calendrier avec 23 courses pour la saison prochaine, un record, et qui devraient donc augmenter le nombre de Grands Prix dans le futur si Londres venait s'ajouter au calendrier.