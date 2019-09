Ferrari: Vettel rappelé pour un risque d'électrocution

Sebastian Vettel a été contraint à l'abandon dimanche lors du Grand Prix de Russie. Une course marquée par des discussions internes avec les deux pilotes qui n'avaient pas le même point de vue sur l'attitude à adopter en piste. Toujours est-il que le champion du monde allemand à dû se retirer en raison d'un problème sur son moteur.

"C'était un problème sur la partie hybride du moteur. Une perte de puissance. On lui a demandé de s'arrêter immédiatement pour des raisons de sécurité. C'est l'action la plus sûre que l'on pouvait faire avec Seb et évidemment la sécurité est la priorité", a expliqué Mattia Binotto à la presse à l'issue de la course.

En fait, il s'agirait d'un problème "d'isolation" sur sa monoplace qui aurait pu lui faire risquer une électrocution.