Ferrari : Une F1-75 au dessin radical pour retrouver les sommets

Un nez et des pontons radicalement différents

La Scuderia Ferrari a décidé de casser les codes. Sevrée de titre mondial depuis 2007 et le succès de Kimi Räikkönen, la firme italienne a levé le voile ce jeudi sur sa nouvelle monoplace, baptisée F1-75 pour célébrer les 75 ans de la 125 S, la toute première voiture construite par la marque en 1947. Si Aston Martin, McLaren ou encore Williams avaient donné une première idée des possibilités offertes par le nouveau règlement technique mis en place en 2022 par la Formule 1, Ferrari propose une interprétation encore différente de cette nouvelle donne. Tout d’abord, la F1-75 arbore une livrée revue avec un rouge plus foncé et le retour d’ailerons noirs mais c’est bien le dessin de la monoplace lui-même qui détonne. Une F1-75 présentée comme « radicale » par Carlos Sainz Jr. « On a voulu interpréter la nouvelle réglementation en réfléchissant en dehors de la ‘boîte’. Nous avons voulu être différents, agressifs, a confié à ce sujet Mattia Binotto, directeur de la Scuderia Ferrari. Nous avons beaucoup travaillé le refroidissement du moteur cet hiver et même toute l'année dernière. »Alors que les premières monoplaces présentées ont arboré un nez arrondi, Ferrari a fait le pari inverse. Très pointu, il intègre les attaches de l’ensemble des éléments de l’aileron avant. Toutefois, cette construction propose une solution innovante alors que la saison 2022 devrait être marquée par une course effrénée à l’innovation. En effet, le museau de la F1-75 est construit avec deux éléments dont un incorporant la pointe et les surfaces aérodynamiques. Autrement dit, le nez de la Ferrari sera plus modulaire, son évolution ne nécessitant pas de crash-test supplémentaire. Alors que les écuries sont soumises à une limite budgétaire stricte, cette construction pourrait être source d’économies sans rogner sur la performance. L’autre élément marquant de cette F1-75, c’est le dessin particulier de ses pontons, qui sont extrêmement creusés dans leur partie arrière, remémorant ceux de la McLaren de 2011. Un élément de la monoplace qui est visiblement du goût de Charles Leclerc. « C'est ma partie favorite, a ainsi déclaré le Monégasque. C'est agressif, extrême. » A l’image de l’Aston Martin AMR22, le capot moteur de la Ferrari présente d’importantes ouïes d’aération pour le bloc moteur. Des choix techniques osés, risqués qui devront être mis à l’épreuve de la piste. Ce qui sera fait dès le 10 mars prochain à Barcelone.