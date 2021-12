Ferrari : Schumacher suit les pas de son père

Il conserve son baquet chez Haas

Au terme de sa première saison, Mick Schumacher a pu constater l'écart le séparant du gratin de la Formule 1, symbolisé avant tout par Max Verstappen et Lewis Hamilton. Bien qu'il n'a pas empoché le moindre point en 22 Grands Prix, il a toutefois emmagasiné de l'expérience et de l'assurance. Il a également progressé d'après Mattia Binotto, le patron de Ferrari:Ces compliments accompagnent l'officialisation de la nomination du pilote allemand en tant que pilote de réserve au sein de la Scuderia pour 2022.Un choix relevant de l'évidence selon Mattia Binotto. "Il ne faut pas oublier qu’il est déjà un pilote Ferrari. Il fait partie de la Ferrari Driver Academy et, comme on le répète, cette académie existe pour identifier les futurs pilotes Ferrari" a commenté le directeur sportif italien. Mais que révèle réellement cette collaboration ?. En d'autres termes, il devra pallier une éventuelle défection, avant une course, d'un des deux pilotes actuellement titulaires, Charles Leclerc et Carlos Sainz. Quant aux douze autres Grands Prix restants, c'est l'Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) qui endossera ce rôle de réserviste pour l'écurie au cheval cabré.Ainsi,à un moment donné. Un chemin semblant logique et tout tracé pour le fils de la légende Michael Schumacher, ex-pilote de la Scuderia entre 1996 et 2006, avec qui il a conquis cinq de ses sept titres de champion du monde de Formule 1.