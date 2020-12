Ferrari : Sainz a fait sa rentrée

Premier jour chez Ferrari

L’aventure de Carlos Sainz Jr chez Ferrari a débuté ! Une semaine après la fin de la saison 2020 à Abu Dhabi, l’Espagnol a fait sa rentrée dans sa nouvelle écurie. L’ancien membre de McLaren, sixième au classement des pilotes sur le dernier exercice, a visité les installations de son nouveau chez-lui, à Maranello. La découverte de l’usine Ferrari est une étape cruciale pour Mattia Binotto. Le directeur de l’écurie a décrit cette visite comme « axée sur la connaissance des gens, pour connaître l’organisation, les techniciens et les ingénieurs avec lesquels il travaillera à l’avenir ». Il n’en fallait pas plus pour enthousiasmer Carlos Sainz Jr. Ce dernier a tout de suite accroché avec son nouvel environnement et a clamé haut et fort sa soif de victoire.« C'est ma première en rouge. Vous imaginez donc que c'est un sentiment assez spécial et un jour que je n'oublierai pas. Je suis 100% prêt et motivé pour ce défi. Je vais avoir un peu de vacances pour recharger les batteries mais vous pouvez être certains que je serai ici début janvier pour réattaquer et aider l'équipe à progresser le plus vite possible. J'ai hâte », a-t-il réagi. Lors de cette journée de découverte, le pilote de 26 ans a moulé le baquet de sa monoplace rouge. Et s’il devra attendre le mois de mars pour tester sa SF21, l’Espagnol appréciera de conduire en janvier une Ferrari de 2018 sur le circuit de Fiorano. En tout cas, Mattia Binotto espère accueillir un futur champion au sein de l’écurie. « Carlos Sainz Jr a prouvé cette année qu'il pouvait avoir des résultats très solides. Il est rapide, bon en qualifications mais surtout capable d'améliorer encore ses positions en course. Je compte sur lui pour nous soutenir dans le Championnat des constructeurs », a-t-il lâché dans des propos rapportés par L’Équipe. A Carlos Sainz Jr de jouer…