Ferrari : Pas de départ vers une autre discipline prévu par Sebastian Vettel

Quadruple champion du monde avec Red Bull Racing, Sebastian Vettel va quitter Ferrari sur un constat d’échec. Arrivé à Maranello en 2015 pour essayer d’émuler les succès de Michael Schumacher, le natif d’Heppenheim n’a jamais été en mesure de se battre pour le titre mondial. Alors que Carlos Sainz Jr va arriver pour le remplacer aux côtés de Charles Leclerc, l’Allemand a assuré dans un entretien accordé au magazine britannique Autosport que, malgré des « vagues discussions » avec l’écurie Racing Point, qui deviendra Aston Martin l’an prochain, et un nombre de solutions qui se réduit de jour en jour, il ne voyait pas ailleurs qu’en F1 pour « accomplir quelque chose » dans une écurie à même de se battre aux avant-postes. Or, une telle possibilité est une denrée rare, Mercedes et Red Bull Racing ayant déjà écarté son recrutement, avec une non-prolongation de Lewis Hamilton aux côtés de Valtteri Bottas qui semble hors de propos.

Vettel : « Je n'ai pas cherché d'alternatives »

Malgré un bilan amer avec la Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel a le sentiment d’être toujours en mesure d’ajouter un cinquième titre de champion du monde à son palmarès et compte bien trouver une écurie à la hauteur du défi. « Je n'ai pas beaucoup d'intérêt à m'engager dans une équipe qui ne sera pas en mesure de se battre pour quelque chose qui en vaut la peine et d'aller dans une bonne direction pour l'avenir, assure l’Allemand avant de pointer du doigt un avenir forcément incertain avec la révolution technique à venir. Je pense que la grande inconnue, ce sont les règles pour 2022. De toute évidence, beaucoup d'équipes espèrent que cela changera beaucoup de choses. Je pense que nous devrons attendre de voir. Je vous ferai savoir dès que j'aurai des nouvelles. » Mais, dans l’éventualité où aucun baquet ne parvenait à le séduire, Sebastian Vettel ne veut pas songer à quitter le paddock de la F1. « Pour l'instant, je suis concentré sur la Formule 1, et comme je l'ai dit auparavant, à cet égard, je n'ai pas cherché d'alternatives », assure-t-il. Peut-être à tort.