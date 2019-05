Ferrari n'y arrive (toujours) pas

Il s’en est passé des choses en deux mois et cinq Grands Prix… Loin, si loin des essais hivernaux, si favorables aux Ferrari en Catalogne, le retour de la F1 en Europe sur le circuit de Barcelone consacre ce week-end déjà un peu plus la domination insolente des Mercedes, qui signent ici leur septième pole de rang et égale le record de… Ferrari (*).

Un éventuel cinquième doublé des Flèches d'argent, dimanche, n'aurait rien d'impensable, après que Valtteri Bottas, une fois encore si concurrentiel, a signé ce samedi en qualifications sa troisième pole consécutive - la 9e de sa carrière - au prix d'un superbe run en 1'15"406 devant son coéquipier Lewis Hamilton, auquel il colle plus de... six dixièmes (+0"634) ! Et le Finlandais, pourtant parti à la faute lors des Libres 3, de confirmer un peu plus son statut de rival numéro un pour son illustre partenaire d’écurie. "Bravo à Valtteri, doit encore se résoudre à commenter un Hamilton beau joueur. Il a fait un travail magnifique. De mon côté, je n'ai pas réussi à faire le tour en entier et particulièrement en Q3, admet-il. En fin de compte, je n’ai pas fait le travail, mais c’est formidable pour l’équipe d’avoir un 1-2. Je vais tout donner demain (dimanche). C'est bien d'avoir réussi à faire le doublé et on essaiera de convertir ce doublé demain."

"La voiture est juste pas assez rapide" (Vettel)

Hamilton dans l’ombre de Bottas, mais que dire de Sebastian Vettel, relégué à près d'une seconde (+0"866) dans une deuxième ligne complétée par la Red Bull de Max Verstappen (4e, +0"951). "La voiture, je ne la sens pas mal, elle est juste pas assez rapide", constate froidement Vettel, qui préfère en sourire, mais n’en pense pas moins, presque résigné. La déception est encore plus grande pour Charles Leclerc sur l'autre Ferrari, victime de sa fougue en début de qualifications – le Monégasque va abîmer son fond plat sur un vibreur - et qui ne s'élancera qu'en cinquième position (+1"182) au côté d'un Pierre Gasly forcément plus satisfait (6e, +1"302).

Les pilotes français en peloton serré, puisque Romain Grosjean confirme son bon début de week-end (7e, +1"505) au côté de son coéquipier chez Haas, Kevin Magnussen (8e, +1"516). Daniel Ricciardo sauve les meubles pour des Renault en grosses difficultés (10e, +2"700), et encore l'Australien s'élancera en 13e position suite à sa pénalité du GP d'Azerbaïdjan.

-------------------------------------

(*) Sept poles de rang à Barcelone pour Mercedes avec dans l’ordre chronologique Rosberg (2013), Hamilton (2014), Rosberg (2015), Hamilton (2016, 2017, 2018) et donc… Bottas (2019).