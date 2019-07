Ferrari ne s'en sort pas

Hockenheim, au-delà des victoires de Michael Schumacher et Fernando Alonso, entre autres, c’est un mauvais souvenir, tout frais, pour Ferrari. La saison passée, c’est ici en Allemagne que Sebastian Vettel avait perdu le contrôle du championnat du monde au profit de Lewis Hamilton. La conséquence désastreuse d’une sortie de piste en position de leader, aux trois quarts du Grand Prix. Depuis, l’Allemand multiplie les jours sans, les erreurs de pilotage et les sautes d’humeur. Alors quand la fiabilité de la voiture s’en mêle…

Ce samedi, la Q1 a viré au cauchemar pour Vettel, plombé par son turbo et ainsi contraint de jeter l’éponge sans avoir pu défendre ses chances alors qu’il avait bien figuré en essais libres. Charles Leclerc a lui atteint la Q3 mais n’a pas pu rouler lors de cette ultime session, trahi par la mécanique d’un bolide incapable de démarrer à l’issue de la pesée post-Q2. Résultat, une 10e place sur la grille de départ bien en-deçà de ses espérances. Tout bénef pour la concurrence !

Dans le même temps en effet, Lewis Hamilton a volé vers sa 87e pole position en carrière – la quatrième cette saison. De bon augure sur un circuit qu’il est le seul à avoir dominé parmi les pilotes engagés cette saison, lors des deux dernières éditions du GP d’Allemagne, en 2018 et en 2016, notamment. Bien que malade, le Britannique a su ce jour prendre le meilleur sur la Red Bull de Max Verstappen et la monoplace de son coéquipier Valtteri Bottas, tous deux relégués à plus de trois dixièmes. Mentions spéciales par ailleurs pour les Français Pierre Gasly et Romain Grosjean, quatrième et sixième respectivement de ces qualifications, sur Red Bull et sur Haas.