Ferrari-Leclerc: "Mercedes cache son jeu"

Charles Leclerc ne pouvait pas être pleinement content à l’issue de la première journée des essais libres du Grand prix de Grande-Bretagne. Le pilote monégasque de Ferrari n’a pas hésité à pointer du doigt les problèmes rencontrés par sa Ferrari à Silverstone.

"C’était une journée difficile, on a galéré avec les pneus, il faut qu’on bosse beaucoup pour être là où on veut. On a beaucoup de problèmes sur les longs runs, notamment avec le pneu avant gauche", a plaidé Leclerc pour Canal+ Sport.

Et même sur un tour, il s’attend manifestement à ce que ce soit compliqué… "On n’est pas satisfaits, Mercedes cache encore son jeu", a-t- reconnu.