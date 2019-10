Ferrari: Leclerc évoque sa confiance en Vettel

Le Grand Prix de Russie a été particulièrement agité pour l'équipe Ferrari. Avec la pole pour Leclerc et un Vettel en embuscade, l'équipe avait prévu un plan pour chercher à réaliser un doublé qui a volé en éclats avec un accord rompu par Vettel, une panne sur la monoplace de l'Allemand et une voiture de sécurité virtuelle impeccable pour... Mercedes qui a réalisé le doublé avec Hamilton devant Bottas.

Toujours est-il que si Vettel et Leclerc n'ont pas voulu débattre devant la presse de ce couac, ils en ont parlé en interne. Et malgré le choix de Vettel de ne pas céder la première place comme convenu, le Monégasque ne veut pas en faire une affaire. "Cela ne change rien. Seb et moi avons confiance l'un en l'autre. Et c'est important qu'il en soit ainsi", a-t-il plaidé pour AS.