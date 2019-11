Ferrari : Hamilton en approche ?

Ce serait assurément l’un des plus gros transferts de l’histoire de la Formule 1 ! Lewis Hamilton, le deuxième pilote le plus titré de l’histoire (6 titres) pourrait rejoindre l’écurie la plus prestigieuse du paddock, Ferrari. C’est en tout cas ce qu’annonce La Gazzetta dello Sport ce samedi. Le quotidien italien révèle que le pilote britannique de bientôt 35 ans (il les fêtera en janvier) a rencontré à deux reprises le président de Ferrari, John Elkann, en 2019. Le contrat de Lewis Hamilton avec Mercedes arrivant à son terme fin 2020, les rumeurs vont donc bon train. Sebastian Vettel (32 ans) arrive lui aussi en fin de contrat à l’issue de la saison prochaine, et les dirigeants de la Scuderia pourraient décider de le remplacer par Hamilton pour former un nouveau duo avec Charles Leclerc. D’autant que Ferrari attend un titre mondial chez les pilotes depuis 2007 et le sacre de Kimi Räikkönen. Une éternité pour la marque au cheval cabré, qui est l’écurie la plus titrée au championnat pilotes (15 titres) et constructeurs (16 titres). Wolff et Binotto ne ferment pas la porte

La Gazzetta révèle également que Hamilton, qui « a une profonde admiration pour l’histoire de Ferrari » s’est déjà rendu à Maranello plusieurs fois par le passé pour déjeuner avec Piero Ferrari, le vice-président de la marque, et qu’il avait fait savoir son incompréhension aux dirigeants quant Vettel a prolongé pour trois ans en 2017. Que pense-ton de ces rumeurs chez les deux équipes ? Les deux patrons d’écurie, Toto Wolff et Mattia Binotto ne se sont pas cachés vendredi en marge des essais du Grand Prix d’Abu Dhabi. « On commence déjà à discuter du futur entre nous et avec d’autres personnalités de Mercedes. On verra ce qu’il se passe pendant l’hiver. J’aimerais aussi savoir si Lewis va rester ou partir. On a toujours fait pareil pendant ces sept dernières années. Il y a tellement de confiance entre nous », a réagi Toto Wolff pour Mercedes. « Lewis est un pilote fantastique. Savoir qu’il sera éventuellement disponible en 2021 ne peut que me rendre heureux. Mais il est encore trop tôt. Pour le moment, nous sommes ravis de nos pilotes. On verra la saison prochaine ce que nous souhaitons faire, et quelles sont les intentions de Vettel », a déclaré Mattia Binotto pour Ferrari. Alors que le paddock va très peu bouger entre 2019 et 2020, il faut peut-être s’attendre à un grand jeu de chaises musicales pour 2021…