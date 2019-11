La saison de Ferrari n'est pas encore terminée et quand ce ne sont les autres écuries qui évoquent une possible triche, c'est l'ancien patron qui se permet de critiquer... "Il y a toujours un pilote pour gagner le titre et un autre qui marque des points pour le championnat des constructeurs. (...) Un des problèmes qu'a eu Ferrari cette année, cela a été d'avoir deux des meilleurs pilotes Vettel et Leclerc", a ainsi plaidé Luca Di Montezemolo pour Radio Rai.