Ferrari : Deux ans de plus pour Carlos Sainz Jr

Sainz : « Représenter cette écurie est unique et incomparable »

Carlos Sainz Jr et Ferrari, l’histoire va continuer. Formé au sein de la filière Red Bull, qui lui a permis de faire ses débuts en Formule 1 durant la saison 2015 chez Toro Rosso, le fils de l’ancien champion du monde des rallyes Carlos Sainz a ensuite défendu les couleurs de Renault avant de s’épanouir chez McLaren, où il a manqué de peu sa première victoire en 2020 lors du Grand Prix d’Italie remporté par Pierre Gasly. Arrivé chez Ferrari l’an passé afin de remplacer Sebastian Vettel, l’Espagnol est monté quatre fois sur le podium, avec la troisième place en Hongrie, en Russie et lors de la dernière manche à Abu Dhabi. Deuxième à Bahreïn et troisième en Arabie Saoudite en ce début de saison, Carlos Sainz Jr a convaincu ses dirigeants de prolonger son contrat, qui arrivait à échéance au terme de la saison. A la veille des premiers essais du Grand Prix d’Emilie-Romagne, disputé sur l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari d’Imola, l’écurie italienne a mis un terme au suspense.Alors que Charles Leclerc est lié à Ferrari jusqu’en 2024, son coéquipier l’est également. En effet, Carlos Sainz Jr a signé pour deux saisons supplémentaires en faveur de l’écurie basée à Maranello. « Je suis très heureux d’avoir prolongé mon contrat avec la Scuderia Ferrari. J’ai toujours dit qu’il n’y avait pas de meilleure écurie de F1 pour laquelle piloter et, après un peu plus d’une saison en son sein, je peux confirmer que porter cette combinaison et représenter cette écurie est unique et incomparable, a déclaré l’Espagnol dans un communiqué. Je me sens renforcé par cette preuve de confiance en mes capacités et je suis impatient de monter dans la voiture, faire de mon mieux pour Ferrari et donner aux tifosi de quoi se réjouir. La F1-75 confirme être une monoplace de premier plan, qui va me permettre d’atteindre mes objectifs en piste, en commençant par ma première victoire en F1. » Mattia Binotto, patron de la Scuderia Ferrari, a assuré qu’il « n’y a pas de meilleure paire de pilotes en F1 » au sujet du duo formé par Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. La prolongation de contrat de l’Espagnol est, à ses yeux « une étape absolument naturelle » permettant à Ferrari d’avoir « de la stabilité et de la continuité ». Alors que l’écurie italienne revient aux avant-postes, c’est sans doute ce dont elle a besoin.