Ferrari débarque en Espagne avec une amélioration moteur prévue au Canada

Il y a urgence dans le clan Ferrari. Les quatre premiers Grands Prix de la saison sont tombés dans l'escarcelle de Mercedes et rien ne tourne vraiment comme prévu. La seule bonne nouvelle vient sans doute de la confirmation du niveau de Charles Leclerc aux côtés de Sebastian Vettel. Aussi, après un nouveau pack aérodynamique apporté dès le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, la Scuderia Ferrari a décidé d'avancer l'amélioration moteur prévue au Canada pour la lancer dès le Grand Prix d'Espagne ce week-end. Un plus non négligeable dans la lutte avec des Mercedes qui ont été impitoyables de réussite et de continuité jusque-là.