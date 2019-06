Ferrari-Binotto: "On sait qu’on n’est pas assez compétitifs"

Mercedes dicte sa loi en ce début de saison et ce n'est pas près de changer. Ferrari ne pense tout du moins pas être en mesure de rivaliser à court terme avec l'écurie allemande. "On sait qu’on n’est pas assez compétitifs. Et pour le moment nous n’avons pas d’évolution qui auront un effet significatif sur les problèmes que nous avons rencontrés depuis le début de la saison", a en effet déclaré Mattia Binotto, le responsable de l'écurie pour F1.com. Charge à Leclerc et Vettel de faire de leur mieux en piste lors du Grand Prix du Canada qui se déroulera le week-end prochain.