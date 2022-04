Ferrari : Aucune évolution majeure prévue pour Imola

More than just a team, we’re a family ❤️#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/R90NA1DS99

Ferrari ne veut pas se précipiter

Ferrari est la force dominante en ce début de saison en F1. Après le doublé inaugural à Bahreïn, l’écurie italienne a vu Charles Leclerc remporter le week-end dernier le Grand Prix d’Australie avec une facilité presque déconcertante. Après trois courses en quatre semaines au Moyen-Orient puis en Océanie, la F1 va retrouver l’Europe du 22 au 24 avril prochains avec le Grand Prix d’Emilie-Romagne, à Imola. Une course qui va revêtir une importance toute particulière pour la Scuderia puisqu’elle évoluera sur ses terres, à quelques encablures de Maranello et sur une piste portant le nom d’Enzo et Dino Ferrari. Un retour sur le « Vieux Continent » qui va permettre aux écuries d’apporter des évolutions significatives à leurs monoplaces, qui ont peu ou pas changé depuis l’ouverture du championnat. Mais, dans des propos recueillis par le magazine britannique Autosport, le patron de l’écurie italienne Mattia Binotto a assuré que ça ne serait pas le cas concernant la F1-75.En effet, le Grand Prix d’Emilie-Romagne sera le premier des trois cette saison à inclure une course sprint le samedi. En conséquence, une séance d’essais libres sera retirée du programme le vendredi afin de céder la place à la séance de qualifications. Cette dernière permettra d’établir la grille de départ de la course de 100 kilomètres disputée le samedi. « Je pense que ce sera un week-end compliqué pour ce qui est d'apporter des améliorations et d'essayer de les évaluer lors des essais du vendredi, parce que vous devez évidemment vous concentrer sur les qualifications de l’après-midi, a ainsi déclaré Mattia Binotto. En ce qui nous concerne, il n'y aura pas grand-chose à Imola parce que, encore une fois, nous pensons que ce n'est pas le bon endroit pour en apporter. » Si la F1-75 aura quelques nouveautés, ce sera surtout pour « essayer d'atténuer les problèmes » rencontrés depuis le début de la saison, notamment l’effet de rebond lié à l’effet de sol qui a été très marqué sur la monoplace italienne à Melbourne. Une prudence d’autant plus justifiée que Ferrari semble avoir un temps d’avance sur la concurrence en ce début de saison.