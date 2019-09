F2: Des nouvelles rassurantes de Correa

Les jours de Juan Manuel Correa, impliqué dans l’accident tragique qui a coûté la vie à Anthoine Hubert, samedi, lors de la course principale du Grand Prix F2 de Belgique, ne sont pas en danger.

Le pilote américano-équatorien de 20 ans a été opéré dans la nuit à l’hôpital de Liège afin de réduire ses multiples fractures des membres inférieurs.

"Il a été touché aussi aux vertèbres mais ce n’est pas trop grave. Globalement, ça va", rapporte ce dimanche sur Auto-Moto Frédéric Vasseur, le patron de l’écurie F1 Alfa Romeo avec laquelle collabore Correa.

Glad to say that Juan Manuel Correa’s condition is stable. Suffering fractures to both of his legs and a minor spinal injury, Juan Manuel underwent surgery and is resting in Intensive Care.

