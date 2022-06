F1/Gasly : « Ne pas avoir à composer entre la santé et la performance »

Gasly : "Trouver des solutions pour nous éviter de nous retrouver avec une canne à 30 ans"

Les images de l’arrivée du Grand Prix d’Azerbaïdjan, ce dimanche, étaient assez impressionnantes. Lewis Hamilton, multiple champion, qui s’était plaint durant la course de violents maux de dos, a eu toutes les peines du monde à s’extraire de sa monoplace. La cause de ses problèmes : le phénomène de « marsouinage », qui fait que la voiture rebondit comme si la piste était bosselée, et qui est de retour cette saison suite à la nouvelle réglementation technique qui engendre un effet de sol. Le Britannique n’a pas été le seul à souffrir, et Pierre Gasly s’est confié à ce sujet auprès de Motorsport. Le pilote français demande à la FIA de faire quelque chose, en vue de la saison prochaine.« Ce n'est pas sain, c'est sûr. J'ai eu une séance de physio avant et après chaque séance, simplement parce que mes disques vertébraux souffrent. Vous n'avez littéralement aucune suspension. Ça frappe juste dans votre colonne vertébrale. L'équipe me demande si on peut changer les réglages, mais je compromets ma santé pour la performance. Et je le ferai toujours, parce que je suis un pilote et que je recherche toujours la voiture la plus rapide possible. Mais je ne pense pas que la FIA devrait nous mettre dans un coin où il faut composer entre la santé et la performance. C'est la partie délicate du problème, et ce n’est clairement pas durable. C'est donc ce dont nous avons discuté lors du briefing des pilotes et nous les avons en quelque sorte alertés sur ce problème. Nous essayons de leur demander de trouver des solutions pour nous éviter de nous retrouver avec une canne à 30 ans.Je ne pense pas qu'ils puissent changer quoi que ce soit avant la fin de l'année. Mais je l'espère pour l'année prochaine. »