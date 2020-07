F1: Williams ne change rien en 2021

Nothing like opening media day with some big news 🗞️#GR63 & #NL6 will be lining up for the team again in 2021 🙌 #HungarianGP 🇭🇺 | #WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/6cwr31ifiR

— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) July 16, 2020

Russell proche de Mercedes

Le paddock de la saison 2021 de Formule 1 commence à prendre sérieusement forme ! Alors que Charles Leclerc (Ferrari), Daniel Ricciardo (Ferrari), Valtteri Bottas (Mercedes), Sergio Perez (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin), Daniel Ricciardo (McLaren), Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull), Fernando Alonso (Renault) et Esteban Ocon (Renault) avaient déjà un contrat pour la saison prochaine,Le Canadien et le Britannique ont en effet été confirmés ce jeudi par l'écurie Williams.Russell (22 ans) disposait déjà d’un contrat longue durée, mais il aurait pu rejoindre Mercedes, puisqu’il fait partie du programme « jeunes pilotes » de l’écurie allemande. Mais les Flèches d’Argent ont décidé de poursuivre l’aventure avec Valtteri Bottas la saison prochaine, et la prolongation de Lewis Hamilton devrait suivre également. « Je vais rester en 2021, pour construire sur les bases qu’on a posées l’année dernière, et j’espère faire mieux cette année. Je ne suis pas déçu de Mercedes.», a expliqué le pilote britannique sur le site officiel de la F1. Quant à Latifi (25 ans), il a signé avec Williams jusqu’à la fin de la saison 2022. Les deux pilotes participeront ce dimanche au troisième Grand Prix de la saison, en Hongrie, en espérant décrocher enfin leurs premiers points. George Russell a en effet abandonné lors du Grand Prix d’Autriche et terminé 16eme du GP de Styrie, alors que Latifi a respectivement pris les 11eme et 17eme places.