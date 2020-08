F1 - Williams : L’écurie rachetée par des Américains

Claire Williams : "La vente assure la survie de l'équipe"

Soulagement du côté de l’écurie Williams ! L’écurie britannique, présente en Formule 1 sans discontinuer depuis 1969, a été rachetée ce vendredi par la société d’investissement américaine Dorilton Capital, après un processus qui avait débuté fin mai. « Dorilton Capital est connue pour son approche d'investissement à long terme et son objectif principal sera de restaurer la compétitivité de l'équipe.(…) Dorilton reconnaît et apprécie l’importance de respecter et de conserver le patrimoine et la culture de Williams et s’engage à maintenir son identité. L'équipe continuera à courir et à concourir sous la marque Williams, le nom du châssis restant inchangé. Dorilton n'a pas l'intention de relocaliser l'équipe de Grove, sa maison traditionnelle. », a réagi l’écurie britannique dans un communiqué.

Cette nouvelle a réjoui la co-présidente de l’écurie, Claire Williams, qui espère désormais un avenir radieux : « L'examen stratégique a été un processus utile à suivre et a prouvé que la Formule 1 et Williams avaient de la crédibilité et de la valeur. (...) Lorsque nous avons lancé ce processus, nous voulions trouver un partenaire qui partageait la même passion et les mêmes valeurs, qui reconnaissait le potentiel de l’équipe et qui pouvait libérer sa puissance. Avec Dorilton, nous savons que nous avons trouvé exactement cela. Des gens qui comprennent le sport et ce qu'il faut pour réussir. Des gens qui respectent l’héritage de l’équipe et feront tout pour assurer sa réussite à l’avenir. En tant que famille, nous avons toujours mis notre équipe en premier. Réussir à nouveau l'équipe et protéger nos collaborateurs est au cœur de ce processus depuis le début. C'est peut-être la fin d'une époque pour Williams en tant qu'équipe familiale, mais nous savons qu'elle est entre de bonnes mains. La vente assure la survie de l’équipe, mais surtout ouvrira la voie au succès. Nous sommes extrêmement reconnaissants à Dorilton pour la confiance dont ils ont fait preuve dans notre équipe et nous sommes impatients de travailler avec eux maintenant. »

Reste à savoir désormais si ce rachat va se transformer en performances sur la piste. Car Williams reste sur une saison 2018 à 7 points, une saison 2019 à 1 point, et n’a pas gagné le moindre point cette saison après les six premiers Grands Prix, avec le Canadien Nicholas Latifi (25 ans) et le Britannique George Russell (22 ans) au volant. Deux pilotes qui ont été confirmés pour la saison 2021. Dorilton a du pain sur la planche !