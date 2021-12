F1 - Williams : Latifi s’adresse aux « haters »

Message de Nicholas Latifi :

« Je suis resté en dehors des réseaux sociaux pour laisser les choses se calmer après la dernière course. J’ai reçu des milliers de messages sur mes réseaux, en public et en privé. La plupart étaient des messages de soutien, mais il y a eu de la haine et de l’abus, aussi. (…) Dès que le drapeau à damier est tombé, je savais comment les choses allaient probablement se dérouler sur les réseaux sociaux.La haine, les abus et les menaces qui ont suivis sur les réseaux sociaux ne m'ont pas vraiment surpris car c'est juste la dure réalité du monde dans lequel nous vivons en ce moment. Je ne suis pas contre le fait qu'on parle négativement de quelqu’un sur les réseaux, je pense que dans tous les sports, une personne qui concourt sur la scène mondiale sait qu'elle est soumise à une surveillance extrême.Mais comme nous l'avons vu maintes et maintes fois, dans tous les sports différents, il suffit d'un incident au mauvais moment pour que les choses soient complètement démesurées – et faire ressortir le pire chez les personnes qui sont soi-disant" fans " du sport. Ce qui m'a choqué, c'est le ton extrême de la haine, des abus et même des menaces de mort que j'ai reçues. Heureusement, je suis assez bien dans ma peau et je suis dans ce monde depuis assez longtemps pour pouvoir faire un assez bon travail sans laisser n'importe quelle négativité m'envahir.Les gens auront leurs opinions et c'est bien. Avoir une peau épaisse est une partie importante d'un athlète, surtout quand vous êtes constamment en position d'être scruté. Mais bon nombre des commentaires que j'ai reçus la semaine dernière sont passés à quelque chose de beaucoup plus extrême.Cela me préoccupe de la façon dont quelqu'un d'autre pourrait réagir si ce même niveau d'abus était dirigé contre eux. Personne ne devrait laisser les activités d'une minorité vocale dicter qui ils sont. Les événements de la semaine dernière m'ont fait comprendre à quel point il est important de travailler ensemble, d'empêcher ce genre de choses de se produire et de soutenir ceux qui en reçoivent.- et ils peuvent même essayer d'utiliser ce message contre moi - mais il est juste d'appeler ce genre de comportement et de ne pas rester silencieux. »