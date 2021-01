F1 - Williams : Button est de retour !

Button, huitième pour sa première année en F1, chez Williams



Welcoming @JensonButton back to Grove, this time in the capacity of Senior Advisor 🙌

Take it away, JB! pic.twitter.com/VUsx2PyFp3



— Williams Racing (@WilliamsRacing) January 22, 2021

Vingt-et-un ans après avoir découvert la F1 au volant de l'une des deux monoplaces de l'écurie britannique, le natif de Frome retrouve les couleurs basées à Grove. Vendredi, Williams a annoncé que le pilote qui avait tourné le dos à la catégorie reine il y a quatre ans pour prendre sa retraite à 37 ans ferait partie cette saison de l'équipe de nouveau. Mais si Button fait son grand come-back au sein de l'écurie fondée en 1977 par Frank Williams mais rachetée l'année dernière par le fonds d'investissement américain Dorilton Capital, il ne sortira pas pour autant de sa retraite pour rechausser les gants de pilote.« Dans le cadre de son rôle chez Williams, Jenson pourra faire appel à ses trente ans d'expérience dans le domaine du sport automobile en apportant conseils et orientations à l'écurie tout en aidant les pilotes engagés dans le championnat et les pilotes de réserve », développe le communiqué, évoquant un contrat sur plusieurs années pour Button, qui conserve par ailleurs son rôle de consultant pour la chaîne de télévision britannique Sky.L'ancien champion britannique passé chez Benetton, Renault, BAR, Honda, Brawn et McLaren après son départ de chez Williams aura notamment à l'œil les deux pilotes titulaires George Russell et Nicholas Latifi, respectivement 18eme et dernier (21eme) du classement du Championnat du monde des pilotes la saison dernière. Il pourra notamment leur parler deDevenu alors qu'il n'avait que 20 ans, 2 mois et 7 jours le plus jeune pilote de l'histoire à marquer des points en F1, le Britannique avait réussi l'exploit de terminer dans le Top 10 (8eme) dès sa première année. Son expertise devrait beaucoup aider la plus mauvaise écurie du paddock à l'heure actuelle.