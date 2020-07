F1 - Vettel : « Rien de concret avec Aston Martin »

Il fallait s'y attendre. A la veille du coup d'envoi du Grand Prix de Hongrie, vendredi, troisième manche de la saison du Championnat du Monde de F1, un seul sujet ou presque intéressait les journalistes, venus nombreux jeudi à Mogyorod, en banlieue de Budapest, pour la traditionnelle conférence de presse : l'avenir de Sebastian Vettel (33 ans). Il faut dire que mercredi, une forte rumeur de départ du quadruple champion du monde du côté d'Aston Martin, futur nom de l'écurie Racing Point, avait parcouru tout le paddock. Plus que les nouveaux malheurs de Ferrari, devenu la risée du circuit après cet accrochage incroyable dès le premier tour du GP de Styrie entre Vettel et Charles Leclerc, l'Allemand a donc dû répondre à ces bruits l'envoyant en 2021 chez Aston Martin. Il a bien tenté de tordre le cou à cette rumeur, mais sans se montrer réellement convaincant. « Il n'y a rien de concret », a timidement lâché Vettel, ajoutant dans la foulée, presque encore moins fermement encore : « Je n'ai pas grand-chose de plus à dire que ces derniers jours. Rien ne se décidera avant plusieurs semaines quant à mon avenir et à la décision que je serai amené à prendre. »

Pérez : « J'ai un contrat jusqu'en 2022 »

Devant l'insistance des journalistes, le coéquipier du jeune pilote monégasque deuxième à Spielberg pour le coup d'envoi de cette saison 2020 a tenté de noyer davantage le poisson un peu plus tard, mais sans parvenir là non plus à réellement convaincre son auditoire. « Les rumeurs portent bien leur nom, ce sont juste des rumeurs (...) Ce sera à moi de prendre ma décision quand tout sera suffisamment clair pour que j'avance dans une direction. » Une direction qui pourrait pourtant être bien celle annoncée, d'autant que le principal concerné n'a pas nié que des pourparlers avec Racing Point existaient bien. Cela à ensuite été au tour de Sergio Perez, pressenti pour céder son baquet à Vettel en cas d'arrivée de l'Allemand, d'être cuisiné par les médias. Mais sans beaucoup plus de résultats, d'autant que l'actuel coéquipier mexicain de Lance Stroll au sein de la future écurie Aston Martin a semblé très agacé par les questions sur le sujet. « Je suis au courant des rumeurs, mais j'ai un contrat jusqu'en 2022 », a plusieurs fois répété Pérez (« encore une fois, j'ai un contrat »), avant de tout de même consentir à avouer qu'« en F1, vous ne savez jamais ce qui va vous arriver tant que la saison n'a pas commencé. » Le Mercato, lui, est déjà lancé.