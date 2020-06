F1 : Un premier calendrier de huit courses a été dévoilé

Un coup d'envoi le 5 juillet, deux Grands Prix en deux semaines en Autriche pour commencer et seulement huit rendez-vous de connus pour le moment. En attendant de dévoiler ultérieurement la suite du calendrier de ce Championnat du Monde 2020 fortement décalée en raison de la pandémie de Covid-19, Liberty Media a officialisé ce mardi un premier programme de huit dates, toutes en Europe, de la toute première course de la saison, le 5 juillet prochain en Autriche au 8eme Grand Prix de la saison, le 6 septembre prochain en Italie. « Nous avons travaillé sans relâche ces dernières semaines avec nos partenaires, la FIA et les équipes pour préparer ce calendrier F1 2020 révisé. Nous sommes ravis de pouvoir annoncer aujourd’hui les huit premières courses de ce calendrier révisé, et nous espérons pouvoir communiquer le calendrier complet et définitif d’ici quelques semaines », a déclaré le patron de la F1 Chase Carey.

Deux GP en Autriche et à Silverstone

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed

All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures



Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo



— Formula 1 (@F1) June 2, 2020

Les pilotes prendront ensuite la direction de la Hongrie puis de la Grande-Bretagne, où(les 2 et 9 août). La suite de ce début de saison cent pour cent en Europe se déroulera en Espagne, en Belgique puis en Italie. Carey, qui a précisé que la suite du calendrier serait connue « dans les semaines à venir » a par ailleurs ajouté que l'objectif était toujours le même, à savoir proposer entre 15 et 18 Grands Prix cette saison. A noter qu'il faudra probablement attendre début octobre pour assister au premier GP hors de l'Europe, très probablement en Chine le 4 octobre. L'Azerbaïdjan (20 septembre) et la Russie (27 septembre) devraient en effet succéder au GP d'Italie. Mais hormis ces huit premiers Grands Prix, rien n'est officiel pour le moment.5 juillet : Grand Prix d’Autriche12 juillet : Grand Prix d’Autriche19 juillet : Grand Prix de Hongrie2 août : Grand Prix de Grande-Bretagne9 août : Grand Prix de Grande-Bretagne16 août : Grand Prix d’Espagne30 août : Grand Prix de Belgique6 septembre : Grand Prix d’Italie