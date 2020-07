F1 : Un peu de changement chez Ferrari

Ça bouge du côté de Maranello ! Alors que, pour la première fois depuis le début de saison, la Formule 1 fait relâche cette semaine, Ferrari a décidé d’effectuer des changements pour tenter de trouver des solutions après son départ très délicat. Des changements non pas au niveau des pilotes (qui restent bien sûr Charles Leclerc et Sebastian Vettel) ni du directeur de la gestion sportive (Mattia Binotto), même s’il est beaucoup critiqué, mais au niveau du département technique. « Nous voulons rendre le département technique plus efficace avec un accent mis sur le développement de la performance », fait savoir la prestigieuse écurie italienne. Un nouveau département de développement de la performance est donc mis en place, et il sera dirigé par Enrico Cardile, spécialiste de l’aérodynamique.

Binotto : "Les bases d’un processus qui devrait aboutir à un nouveau cycle durable de succès"

« Nous pensons que le personnel de Ferrari est au plus haut niveau et nous n’avons rien à envier à nos principaux concurrents à cet égard, mais nous avons dû procéder à un changement décisif, en relevant la barre au niveau des responsabilités des chefs de départements », a déclaré Binotto. Nous l’avons dit plusieurs fois, mais cela vaut la peine de le répéter : nous avons commencé à poser les bases d’un processus qui devrait aboutir à un nouveau cycle durable de succès. Cela prendra un certain temps et nous subirons des revers comme celui que nous connaissons actuellement sur le plan des résultats et des performances. Toutefois, nous devons réagir à ces défaillances avec force et détermination pour retrouver le plus vite possible notre place au sommet de ce sport. C’est ce que nous voulons tous et ce que nos fans du monde entier attendent de nous. » Lors des trois premiers Grands Prix de la saison, Ferrari a pris 27 points (18 pour Leclerc, 9 pour Vettel), pendant que Mercedes en glanait 121. La Scuderia, après sa restructuration technique, espère faire mieux lors du deuxième triptyque de la saison, qui verra les pilotes en découdre deux fois à Silverstone (2 et 9 août) et une fois à Barcelone (16 août).