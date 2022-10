F1 : Sargeant titulaire chez Williams en 2023 s'il obtient sa super-licence

"After Abu Dhabi, he will be our second driver next year"

Sargeant va devoir assurer en Formule 2

Sauf mauvaise surprise, il y aura un pilote américain en F1 dès la saison 2023. Alors que Colton Herta a vu les portes de la discipline se fermer devant lui, Logan Sargeant pourrait bien avoir un peu plus de chance que son compatriote. Alors que le départ de Nicholas Latifi au terme de l’année 2022 est désormais une certitude, l’écurie Williams a confirmé ce samedi en marge du Grand Prix des Etats-Unis que le pilote américain aura droit à deux apparitions supplémentaires lors d’une séance d’essais libres. En effet, Logan Sargeant va remplacer Alex Albon au Mexique avant de se glisser dans le baquet de Nicholas Latifi lors de la dernière manche de la saison à Abu Dhabi. Dans la foulée, l’Américain prendra part aux essais réservés aux jeunes pilotes sur le circuit de Yas Marina. Un programme renforcé dont le but est bien de préparer Logan Sargeant à faire ses débuts comme titulaire en 2023. « Nous avons l’impression qu’il est prêt à courir », a confié à l’occasion d’une conférence de presse Jost Capito, patron de l’écurie Williams.Toutefois, la formation basée à Grove ne peut pas encore être totalement affirmative concernant l’avenir de Logan Sargeant. « A la condition qu’il obtienne suffisamment de points pour sa super-licence après Abu Dhabi, il sera notre deuxième pilote la saison prochaine », a ajouté Jost Capito. En effet, le natif de Boca Raton n’est pas officiellement éligible à la super-licence à l’heure actuelle. Troisième de Formule 3 en 2020 puis septième en 2021, l’Américain n’a pas encore cumulé suffisamment de points pour atteindre la barre des 40 unités imposée par la FIA, qui a été fatale aux ambitions de Colton Herta. Logan Sargeant a ajouté un point à son total grâce à sa participation à la première séance d’essais libres à Austin ce vendredi et en obtiendra deux de plus si le programme prévu est respecté. Si c’est le cas et s'il veut obtenir le précieux sésame, Logan Sargeant devra terminer au pire septième du championnat de F2 cette saison, lui qui est actuellement troisième derrière le champion Felipe Drugovich et Théo Pourchaire avec encore deux courses à disputer aux Emirats Arabes Unis. Alors que les Etats-Unis accueilleront trois Grands Prix dès la saison prochaine, avoir un pilote américain permettra de cimenter un peu plus la popularité de la discipline outre-Atlantique.