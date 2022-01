F1 - Saison 2022 : Vaccination obligatoire pour tous

La saison 2022 va être riche en nouvelles règlementations en Formule 1, et pas seulement au niveau de l’aérodynamique, du moteur, des pneus ou des finances. En effet, selon la BBC et le Times, les dirigeants de la F1 vont annoncer prochainement que la vaccination contre le coronavirus sera obligatoire pour toutes les personnes présentes sur les 23 Grands Prix de la saison 2022. Cela concerne bien sûr les pilotes (qui, toujours selon les médias britanniques, sont déjà tous vaccinés), mais aussi les membres des écuries, les médias, le personnel travaillant sur chaque Grand Prix et les invités. Cette obligation vaccinale a été entérinée lors du conseil de la Fédération internationale de l’automobile le mois dernier mais la communication officielle a pris un peu de retard, sachant que chaque pays a également sa propre réglementation concernant le covid. Selon la BBC et le Times, la FIA pourra accorder des exemptions au cas par cas, à condition que la personne non vaccinée se soumette à un nombre de tests plus important que les personnes vaccinées, et être guéri du covid ne sera pas considéré comme un motif d’exemption valable.

Les "bulles" toujours recommandées

Par ailleurs, « le système de « bulles » mis en place pour limiter les contacts des personnes afin d'assurer un minimum de perturbations en cas de test positif ne sera plus obligatoire, mais continuera d'être fortement recommandé par la FIA », poursuit la BBC. Comme tous les sports, la Formule 1 a été touchée par le covid, avec de nombreux Grands Prix annulés ou reportés (le Grand Prix de Chine n’aura d’ailleurs toujours pas lieu en 2022 mais devrait faire son retour en 2023), et des pilotes testés positifs et même parfois obligés de déclarer forfait pour des courses, comme Sergio Perez, Lance Stroll et Lewis Hamilton en 2020 et Kimi Raïkkönen en 2021. Tout le paddock espère désormais vivre une saison 2022 la plus normale possible au niveau sanitaire. Elle débutera le 20 mars au Grand Prix de Bahreïn.