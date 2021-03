F1 - Saison 2021 : Le Grand Prix du Portugal aura bien lieu

Le Portugal content pour son image

FORMULE 1 / SAISON 2021

Calendrier prévisionnel de la saison

Grand Prix de France (Circuit Paul-Ricard)

Cette fois, c'est sûr, le Grand Prix du Portugal aura bien lieu le 2 mai prochain ! Les organisateurs l'ont confirmé ce vendredi, et il se tiendra sur le circuit de Portimao, comme cela avait été le cas le 25 octobre dernier, avec la victoire de Lewis Hamilton (Mercedes) à la clé. Il s'agira de la troisième manche du championnat du monde 2021, entre Imola (18 avril) et Barcelone (9 mai). "Nous voulons remercier le promoteur et le gouvernement portugais pour leur dur travail et leur implication pour parvenir à cet accord. Nous sommes confiants et excités par cette saison 2021, après avoir vu l'an passé qu'on pouvait organiser 17 courses dans de bonnes conditions sanitaires et offrir des courses à nos millions de fans pendant cette période difficile., a réagi Stefano Domenicali, le patron de la F1."Organiser des événements majeurs dans notre pays est très important pour l'image et la promotion internationale du Portugal en tant que destination touristique, donc c'est avec un grand intérêt que nous voyons revenir la F1 en Algarve en 2021.", a déclaré de son côté Rita Marques, secrétaire d'Etat au Tourisme. Le dernier obstacle à l'organisation de ce Grand Prix venait de Grande-Bretagne, qui a placé le Portugal sur une liste rouge, avec une quarantaine de dix jours imposée pour les personnes arrivant du Portugal. Finalement, l’ensemble du personnel des écuries ne rentrera pas outre-Manche après le Grand Prix du Portugal et rejoindra directement Barcelone, où le Grand Prix d’Espagne se tiendra le 9 mai prochain. Il s'agira de la 27eme édition du Grand Prix du Portugal, qui était revenu l'an passé après 22 ans d'absence, "grâce" à la réforme du calendrier suite à la pandémie de coronavirus.Grand Prix de Bahreïn (Sakhir)Grand Prix de Made in Italy et d’Emilie-Romagne (Imola)Grand Prix du Portugal (Portimão)Grand Prix d’Espagne (Barcelone)Grand Prix de MonacoGrand Prix d’Azerbaïdjan (Bakou)Grand Prix du Canada (Circuit Gilles-Villeneuve)Grand Prix d’Autriche (Red Bull Ring)Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone)Grand Prix de Hongrie (Hungaroring)Grand Prix de Belgique (Spa-Francorchamps)Grand Prix des Pays-Bas (Zandvoort)Grand Prix d’Italie (Monza)Grand Prix de Russie (Sotchi)Grand Prix de Singapour (Marina Bay)Grand Prix du Japon (Suzuka)Grand Prix des Etats-Unis (Circuit of the Americas)Grand Prix de Mexico (Autodromo Hermanos Rodriguez)Grand Prix de São Paulo (Interlagos)Grand Prix d’Australie (Albert Park)Grand Prix d’Arabie Saoudite (Jeddah)Grand Prix d’Abu Dhabi (Yas Marina)Calendrier appelé à évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire