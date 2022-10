F1 : Ricciardo ne pilotera pas en 2023

« Je pense qu’un peu de temps libre me fera du bien »

Le GP du Japon qui se tient ce week-end à Suzuka donne un bon nombre d’indications pour la grille de la saison 2023. Les arrivées attendues de Pierre Gasly chez Alpine et Nyck de Vries chez AlphaTauri ont été confirmées, douchant les espoirs de Daniel Ricciardo de trouver un baquet compétitif. Le pilote australien de McLaren, dont la monoplace sera confiée à partir de la saison prochaine à Oscar Piastri, a mis fin au suspense concernant son avenir et annoncé au pays du soleil levant qu’il ne courra pas en Formule 1 en 2023. Une pause dont il se servira pour préparer un retour lors de l’exercice suivant.Je pense qu'il pourrait y avoir de meilleures opportunités à ce moment-là, donc c'est vraiment ce que tout cela confirme et maintenant où les objectifs sont fixés », annonce l’ancien de chez HRT, Red Bull, Aston Martin et Renault.Présent sur la grille depuis 2011, Daniel Ricciardo n’en a pas fini avec la F1 et ne compte pas révolutionner sa carrière l’an prochain. « Aussi amusant ou cool que cela puisse paraître de concourir dans une autre catégorie, la vérité est que mentalement, je n'en suis pas encore là. Je suis encore très, très engagé en Formule 1 et je pense qu'un peu de temps libre me fera du bien », s’explique-t-il.Une éventuelle suite qui lui permettrait de garder le contact avec la discipline. Auteur d’une dernière saison moyenne et un peu plus dans le dur cette année, le natif de Perth n’aura pas été en mesure de convaincre McLaren de le conserver. Daniel Ricciardo fera son baroud d’honneur dimanche 20 novembre à Abu Dhabi, dernière épreuve du championnat. Sauf retournement de situation, il devrait s’arrêter à 232 départs en Grands Prix et huit victoires en F1.