F1 : Ricciardo est chaud pour l'Espagne

Après une erreur de pilotage à Bakou (qui lui vaudra une pénalité de 3 places sur la grille de départ), Daniel Ricciardo et l'équipe Renault attendent avec impatience le Grand Prix d'Espagne qui va se dérouler à Barcelone de vendredi à dimanche. L'écurie française va apporter des améliorations aérodynamiques, notamment sur les ailerons avant et arrière. Surtout, à l'image des autres écuries, elle va pouvoir s'appuyer sur les réglages des essais hivernaux ce qui ne sera pas négligeable dans l'optique de la course.

Suite à son accident en Azerbaïdjan, Daniel Ricciardo semble avoir une revanche à prendre. "Je me sens mal pour l’équipe concernant ce qu’il s’est passé à Bakou, d’autant que nous commencions à avoir un bon rythme de course. Nous en tirons des points positifs, nous allons de l’avant et nous repartons à l’attaque dès Barcelone. Malheureusement, cette pénalité de trois places sur la grille n’est pas idéale, mais j’accepte cette sanction après mon erreur et je ferai du mieux possible en Espagne. Le moment de sortir quelques dépassements est peut-être venu !", a-t-il expliqué. Voilà qui promet du spectacle.