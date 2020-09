F1 – Renault : Bientôt un changement de nom ?

Alors que Renault a confirmé son engagement en Formule 1 jusqu’en 2025 en signant les nouveaux Accords Concorde, l’écurie française pourrait bientôt changer de nom. En effet, le PDG du groupe automobile français, Luca de Meo, a décidé d’organiser Renault autour de quatre marques fortes : Renault, Dacia, Alpine et Nouvelles mobilités. Et Cyril Abiteboul, le patron de l’écurie de Formule 1, s’est vu confier le projet Alpine, du nom de cette société créée en 1955 en Normandie, très présente dans le monde du rallye et de l'endurance, et dont la production a cessé de 1995 à 2017. Abiteboul aura pour mission de développer l'image du constructeur normand.

Le PDG de Renault sera à Monza dimanche

« L'organisation autour de quatre marques fortes et des grandes fonctions transversales permettrait de travailler de façon plus simple, plus orientée sur les marchés et les clients, avec un esprit d'équipe, pour aller chercher le meilleur résultat possible. C'est un levier essentiel du redressement du groupe », a fait savoir Luca de Meo, qui espère redonner un nouveau souffle au groupe Renault, en difficulté en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus. En conférence de presse en marge du Grand Prix d’Italie à Monza, qui se déroulera ce dimanche (où Luca de Meo sera présent), Cyril Abiteboul n’a pas démenti l’information : « C'est une question de marketing de savoir comment on nomme l'équipe. L'implication de Renault en F1 n'est pas en doute puisque nous avons signé les accords Concorde. Seul le PDG peut annoncer ce genre de choses. » Affaire à suivre…