F1 - Red Bull/Verstappen : « Mercedes est toujours favori »

Verstappen : "Nous serions stupides d’imaginer que le combat sera facile"

Le paddock retient son souffle ! Dans six jours, la saison 2021 sera lancée, du côté de Bahreïn, et Mercedes et Lewis Hamilton viseront de nouveau les titres constructeurs et pilotes lors de cette dernière année avant la révolution technique attendue pour 2022. Meilleur temps des essais de pré-saison il y a huit jours, Max Verstappen rêve de voir sa Red Bull dominer les Flèches d’Argent, mais le Néerlandais se montre réaliste, il estime que Mercedes est toujours favori.« C’est sûr que les essais de pré-saison étaient un départ positif pour nous et on peut toujours être heureux de faire ce nombre de tours et d’avoir cette bonne compréhension de la voiture. Mais cela ne dit rien de la performance pure. Je sais que les gens sont excités mais Mercedes est toujours favori. Comment cela pourrait-il ne pas être le cas vu qu’ils ont gagné sept titres d’affilée ? Je suis sûr que Mercedes veut aussi que les gens pensent que nous sommes les favoris et veut nous mettre la pression. Mais nous sommes concentrés sur nous-mêmesJe vois dans chaque saison une opportunité de les battre, mais nous serions stupides d’imaginer que le combat sera facile, de penser qu’on est devant juste en regardant les essais de pré-saison. Personnellement, j’ai hâte de vivre une Q3. C’est là qu’on voit tout le monde avec le moteur à fond et peu d’essence, c’est là où on voit qui a amélioré sa performance. Ensuite, on verra en couse si la performance tient le temps d’un Grand Prix. J’espère qu’on sera bons dans ces deux moments. » On en saura plus ce week-end sur le circuit de Sakhir.