F1 - Red Bull : Un avenir chez Ferrari pour Verstappen ?

Verra-t-on un jour Max Verstappen évoluer au sein de l'écurie de Formule 1 Ferrari ? Toujours est-il que le Néerlandais n'a clairement pas fermé la porte à cette éventualité. Des déclarations effectuées en ce sens, du côté de Monza, en marge du Grand Prix d'Italie, pas plus tard que ce vendredi, auprès du Corriere della Sera. A ce sujet, le champion du monde en titre de Formule 1, actuel pensionnaire de l'écurie Red Bull, a donc ainsi notamment déclaré : "Ne jamais dire jamais. Mais j'ai un contrat avec Red Bull jusqu'en 2028. Je suis très bien ici, nous verrons ce qu'il se passe après 2028. Peut-être que je serais déjà à la retraite." Avant également de s'étendre sur ses liens avec l'écurie italienne : "J'ai une très bonne relation avec les deux pilotes de la Scuderia. nous avons beaucoup de duels au compteur avec Charles (Leclerc). (...) Si je suis moins agressif que dans le passé ? Cela dépend de beaucoup de choses : des nouvelles monoplaces, des règles qui ont changé les courses. L'an dernier, la qualification comptait beaucoup plus. Maintenant, c'est plus simple de dépasser. Et remonter."

"Il ne faut pas oublier d'où ils viennent"

Le Néerlandais a également évoqué cette saison actuelle, et les difficultés rencontrées par la Scuderia, tout en saluant également ses progrès : "Il ne faut pas oublier d'où ils viennent. Ils ont perdu beaucoup de points à cause de leurs erreurs, mais n'oublions pas les efforts effectués pour revenir batailler au sommet. La progression effectuée depuis 2020 et 2021 est impressionnante." En attendant un possible avenir loin de chez Red Bull, Max Verstappen se concentre sur ce week-end de course en Italie, dans le fief de la Scuderia. Le Néerlandais est tout proche de décrocher son deuxième titre de champion du monde. Actuellement, il possède même un total très confortable de 109 unités sur son dauphin, à savoir Charles Leclerc, pensionnaire justement de Ferrari.