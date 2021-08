Charging into 2022 with @SChecoPerez 🔥🙌 #VamosCheco

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) August 27, 2021

« Perez jouera un rôle prépondérant pour 2022 »

La fin définitive de l'aventure Gasly chez Red Bull ?

La saison de Formule 1 2022 prend petit à petit forme. Alors que la trêve estivale vient de se terminer, les prolongations se succèdent, après celle de Fernando Alonso (Alpine) jeudi. Si on ne connaît toujours pas l'avenir de George Russell ou celui de Valtteri Bottas, on sait désormais que Sergio Pérez restera le 2eme pilote Red Bull la saison prochaine, aux côtés de Max Verstappen.Une juste récompense pour « Checo » auteur d'une première partie de saison très convaincante, actuellement 5eme du classement des pilotes. Le natif de Guadalajara s'est même offert le luxe de gagner sa deuxième victoire de sa carrière lors du Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan, profitant de la crevaison de son coéquipier et de l'erreur de manœuvre de Lewis Hamilton.Le pilote de 31 ans va ainsi pouvoir apporter toute son expérience au jeune Max Verstappen, mais aussi à l'écurie pour le développement de la future Red Bull de 2022. Pour Christian Horner, directeur de l'écurie, ce fut un choix logique. «, a déclaré le directeur britannique, dans le communiqué annonçant la prolongation du Mexicain. Son intégration s'est déroulée sans accroc et nous avons été impressionnés par ses performances lors de la première partie de la saison. (...) Checo, grâce à ses plus de 200 courses, jouera un rôle prépondérant dans cette transition pour optimiser la RB18. »Du côté de l'intéressé, c'est évidemment une grande satisfaction de pouvoir viser le podium et le titre de champion du monde des constructeurs au volant d'une voiture aussi puissante. « Je suis vraiment heureux de continuer avec une grande équipe comme Red Bull, a pour sa part confié Perez. (...) Nous avons tellement plus à accomplir ensemble et nous avons encore un grand défi à relever cette saison, alors j'espère vraiment que nous pourrons terminer l'année en beauté et poursuivre sur cette lancée en 2022. » Une officialisation qui concerne aussi Pierre Gasly...La réponse pourrait tomber d'ici peu pour le natif de Rouen.