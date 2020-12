F1 - Red Bull : Perez remplace Albon en 2021

Horner : "Nous avons longuement réfléchi"

La grille de F1 2021

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel ! Sergio Perez sera bien un pilote Red Bull la saison prochaine, aux côtés de Max Verstappen, en remplacement d’Alexander Albon. Le pilote mexicain de bientôt 31 ans et le pilote thaïlandais de 24 ans étaient en balance depuis de nombreuses semaines, et l’écurie autrichienne a officialisé sa décision ce vendredi, après la fin de la saison 2020 (qui s’est terminée dimanche dernier) comme prévu. « Mon plan est de continuer à courir en F1 mais je dois trouver un projet qui me motive et auquel je peux me consacrer totalement », avait écrit Sergio Perez le 9 septembre dernier, lorsqu’il avait annoncé son futur départ de Racing Point, après sept saisons.Après 190 courses, 10 podiums et une victoire au compteur, Perez va avoir l’opportunité de rouler dans la monoplace la plus rapide de sa carrière en 2021, mais il sera le n°2 chez Red Bull, Max Verstappen restant LA star de l’écurie autrichienne. « La chance de courir pour une équipe en lice pour le championnat est quelque chose que j'espérais depuis que j'ai rejoint la Formule 1 et ce sera un moment de fierté d’aller sur la grille aux couleurs de Red Bull aux côtés de Max. Vous pouvez être sûr que je donnerai toute ma concentration la saison prochaine. L'équipe a la même mentalité gagnante que moi et je sais que je suis ici pour performer et aider l'équipe à se battre pour un autre titre. »Alexander Albon, qui avait été intronisé chez Red Bull à l’été 2019 en remplacement de Pierre Gasly, « relégué » chez Toro Rosso (devenu AlphaTauri), va quant à lui le devoir se contenter d’un rôle de pilote de réserve en 2021, et préparera également 2022 sur simulateur.« Alex est un membre précieux de l'équipe et nous avons longuement réfléchi à cette décision. Après avoir pris notre temps pour évaluer toutes les données et performances pertinentes, nous avons décidé que Sergio est le bon pilote pour s'associer à Max pour 2021 et nous sommes impatients de l'accueillir chez Red Bull Racing », a déclaré Christian Horner, le patron de l’écurie. Avec cette arrivée de Sergio Perez, il ne reste plus qu'une place de libre pour la saison 2021, celle aux côtés de Valtteri Bottas chez Mercedes. Mais sauf improbable retournement de situation, Lewis Hamilton va prolonger son contrat.Mercedes : Valtteri Bottas et ?Red Bull : Max Verstappen et Sergio PerezMcLaren : Daniel Ricciardo et Lando NorrisAston Martin : Sebastian Vettel et Lance StrollAlpine : Fernando Alonso etFerrari : Charles Leclerc et Carlos Sainz JrAlphaTauri :et Yuki TsunodaAlfa Romeo : Kimi Räikkönen et Antonio GiovinazziHaas : Nikita Mazepin et Mick SchumacherWilliams : Nicholas Latifi et George Russell