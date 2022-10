F1 - Red Bull : L'écurie autrichienne réagit à l'annonce de la FIA

Ferrari et Mercedes mettent la pression sur la FIA

Red Bull, du rire aux larmes ? Si l'écurie autrichienne a pu célébrer comme il se doit le titre obtenu par Max Verstappen dimanche à Suzuka, lors du Grand Prix du Japon, l'actualité a peut-être rapidement changé la donne. En effet,Or, comme attendu, Red Bull semble ne pas être dans les clous et aurait dépassé le plafond budgétaire de moins de 5 %. Alors que ce dernier était fixé à environ 150 millions d'euros, l'écurie basée à Milton Keynes l'aurait donc dépassé de moins de 7,5 millions. Forcément, la réaction de ces derniers n'aura pas été longue à attendre. «», a notamment déclaré Red Bull, à ce sujet.« Nos comptes 2021 étaient en dessous de la limite fixée par le plafonnement du budget.Malgré la conjecture et le positionnement de certains, il y a évidemment une procédure réglementaire déterminée par la FIA que nous respecterons scrupuleusement, même si nous évaluons toutes les options à notre disposition », peut-on également lire dans le court communiqué de l'écurie autrichienne, publié lundi soir sur les réseaux sociaux. De leur côté, Ferrari et Mercedes, les deux principaux concurrents de Red Bull, continuent de surveiller la situation de près et tentent de mettre la pression sur la FIA ces derniers jours. «, a notamment expliqué Mattia Binotto. Ce que j'attends, c'est une transparence totale. »