F1 - Red Bull : Le choix des pilotes pour 2021 décidé fin octobre

Pour quelle écurie roulera Pierre Gasly en 2021 ? Ancien pilote Red Bull, le Français est désormais chez AlphaTauri, soit l'équipe qui sert à former les jeunes pilotes pour la formation autrichienne. Mais, depuis sa victoire le week-end dernier à Monza lors du GP d'Italie, la cote du Rouennais est remontée en flèche et la possibilité de le revoir aux côtés de Max Verstappen existe. « La question des pilotes se posera avec Red Bull à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre. Nous allons voir comment tout ça évolue et Red Bull décidera de quel pilote court dans quelle écurie », a notamment reconnu Franz Tost, le directeur d'AlphaTauri, ce vendredi. Interrogé par Sky Sports durant la première séance d'essais libres au Mugello, l'Autrichien a donc fixé une ébauche de planning pour cette fin de saison en Formule 1.

Tost sous le charme de Gasly

Par la suite, le directeur d'AlphaTauri est revenu sur la situation de Gasly, forcément au coeur des interrogations après son superbe succès à Monza. « Pierre fait partie des meilleurs jeunes pilotes Red Bull. Il est capable de gagner des courses en F1 et il vient de le prouver. Par le passé, il a aussi montré qu'il pouvait gagner des titres. J'ai énormément d'estime pour lui car à Monza, il a réalisé une course vraiment fantastique, a-t-il expliqué. La manière dont il a contrôlé le rythme, comment il a fait pour empêcher Carlos (Sainz) de le dépasser. Il a très bien lu la course. » Pour Gasly, il va maintenant falloir attendre la décision de Red Bull, mais il semble désormais plus qu'évident qu'AlphaTauri aimerait grandement conserver son pilote.