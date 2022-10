F1 - Red Bull : La douche froide après le champagne ?

Le champagne sabré dimanche à Suzuka par Max Verstappen va-t-il tourner à l'amer ? Vingt-quatre heures après que le jeune prodige néerlandais a été de nouveau sacré champion du monde - cette fois-ci, six manches avant la fin de la saison - Red Bull pourrait passer de la célébration à la douche froide. Lundi, la FIA doit en effet rendre son verdict en ce qui concerne l'examen des comptes des écuries pour cette saison dernière qui avait vu Verstappen remporter son tout premier titre aux dépens de son rival Lewis Hamilton dans les derniers tours de roue du dernier Grand Prix de l'année. Or, à en croire les écuries Mercedes et Ferrari, Red Bull aurait dépassé les limites autorisées pour le plafond budgétaire, à savoir 146,2 millions de dollars. Hamilton avait d'ailleurs crié au scandale récemment encore. Le Britannique avait notamment pointé du doigt les nombreuses évolutions apportées sur la fin du dernier exercice par les Autrichiens à leurs monoplaces quand les autres écuries travaillaient, elles, à mettre leurs voitures en conformité avec la nouvelle réglementation.

Des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion !

"Nous avons vu Red Bull apporter des améliorations chaque week-end ou tous les deux week-ends (...) Ils ont eu, je crois, au moins quatre autres améliorations à partir de ce moment-là", s'était interrogé Hamilton, s'estimant lésé. "Si nous avions dépensé 300 000$ pour un nouveau plancher, ou adapté un aileron, cela aurait changé l’issue du championnat." Reste maintenant à savoir si la FIA ira dans le sens du septuple champion du monde. Il faut espérer pour Red Bull que ce ne sera pas le cas, et que le double vainqueur sortant depuis dimanche recevra son contrat de conformité plutôt que des sanctions, s'il s'avère que le plafond a bien été dépassé. Les sanctions prévues dans pareil cas de figure sont en effet très corsées et le panel très large. Il peut aller de la simple réprimande au retrait de points. Plus grave : Red Bull peut également être exclu du Championnat du monde au même titre que Verstappen pourrait se voir retirer son titre de champion du monde.