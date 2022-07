F1 - Red Bull : Horner préfère la rivalité de Ferrari que celle de Mercedes

L'intense lutte entre Red Bull et Mercedes en 2021 a visiblement laissé des traces. En effet, alors que le Grand Prix de Budapest ce dimanche marquera presque la mi-saison en Formule 1 cette année, Christian Horner a dressé un premier bilan. Depuis quelques mois maintenant, si les Flèches d'Argent n'arrivent plus à batailler pour le titre, c'est désormais Ferrari, enfin de retour, qui tente de contrecarrer les plans de l'écurie autrichienne. A ce sujet-là, le patron de Red Bull a donné son avis sur la concurrence plus saine avec la Scuderria. « Il y a un respect entre les deux équipes, qui sont extrêmement compétitives. Nous sommes en tête à tête à chaque course, mais il y a un véritable respect entre les pilotes et les équipes, c’est bon à voir », a d'ailleurs reconnu Horner, alors que le Néerlandais Max Verstappen et le Monégasque Charles Leclerc se disputent le titre cette saison.

Horner se paye Wolff

A propos de la rivalité avec Ferrari, le patron de Red Bull en a profité pour tacler Toto Wolff et Mercedes. « Il y a une compétition qui s’est concentrée sur ce qui s’est passé sur la piste. Il n’y a pas eu beaucoup de politique et de conneries sur tout ce qui arrive hors du circuit. (...) Nous avons donc une façon différente d’aborder les circuits (par rapport à Ferrari), mais cela finit souvent avec un temps au tour similaire. Ça a été très serré à presque toutes les courses qui ont eu lieu jusqu’ici, a également confié l'ancien pilote de course, lors d'un entretien accordé à la version anglaise d'Eurosport. (...) Je pense que nous avons peut-être mieux saisi nos opportunités lors de cette première moitié de l’année, mais je m’attends à ce que ce soit encore très serré jusqu’à la fin. » La fin de saison entre Red Bull et Ferrari promet d'être encore animée.