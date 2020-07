F1 : Red Bull ferme la porte à Vettel

Sebastian Vettel sera-t-il en Formule 1 en 2021 ? Plus les semaines passent, et plus cela commence à devenir délicat pour le pilote allemand. En effet, la moitié des pilotes a déjà signé un contrat pour la saison prochaine, le dernier en date étant Fernando Alonso, avec Renault. L’option Red Bull aurait pu être possible, Alexander Albon étant sous contrat jusqu’à la fin de cette saison, mais Helmut Marko, le conseiller spécial de l’écurie autrichienne, lui a fermé la porte, dans une interview au magazine allemand Auto Motor und Sport : « Nous n’avons pas de place pour Vettel. Nous avons Albon et nous sommes contents de lui. Albon est à moitié thaïlandais et Red Bull est à 51% thaïlandais. Si j’étais Sebastian, je prendrais une année sabbatique et je regarderais tout ça de l’extérieur, mais peut-être qu’il aimera tellement la vie avec sa famille qu’il arrêtera définitivement. » Le pilote allemand ne reviendra donc pas au sein de l'écurie dont il avait porté les couleurs de 2009 à 2014, et avec qui il avait remporté quatre titres mondiaux (2010, 2011, 2012, 2013).

Vettel dans l'attente

A ce jour, les dix pilotes ayant un contrat pour 2021 sont Sergio Perez (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz Jr (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren), Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull), Fernando Alonso (Renault), Esteban Ocon (Renault) et George Russell (Williams). Y aura-t-il une place de libre pour Sebastian Vettel, dixième du Grand Prix d’Autriche dimanche dernier, à 22 secondes de son coéquipier Charles Leclerc (2eme) ? Réponse dans les prochaines semaines…