F1 : Red Bull et Mercedes convoqués sur à l'accrochage Hamilton - Verstappen

La victoire à Silverstone retirée à Hamilton ?



Red Bull have lodged a "petition for review" with the FIA over Lewis Hamilton's 10-second penalty at Silverstone#F1 https://t.co/Fpifot6eDA

Alors que la FIA avait infligé une pénalité de dix secondes au Britannique, considéré comme responsable de l'incident du 17 juillet dernier survenu entre le septuple champion du monde et le jeune néerlandais dans le premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone, et semblait vouloir en rester là, n'en déplaise à l'actuel leader du classement général du Championnat du Monde, furieux contre la manœuvre de son rival,Mardi, la FIA a en effet fait savoir qu'elle avaitDans ce même communiqué, l'instance a précisé qu'elle avaitL'audience se déroulera en visio-conférence en personne de trois représentants de chaque écurie, a également indiqué la FIA, qui pourrait donc frapper plus fort que prévu. A sa sortie de l'hôpital, où il avait été admis davantage par précaution qu'autre chose, Verstappen n'avait pas caché qu'il attendait une autre sévérité de la part de la FIA étant donné "la manœuvre dangereuse" d'Hamilton, sanctionné de dix secondes à son passage au stand mais sans que cela ne l'empêche de l'emporter ensuite. Par ailleurs, la joie de son rival sur le podium alors qu'il se trouvait encore à l'hôpital pour examens n'avait pas plu du tout au Néerlandais, qui n'avait pas masqué sa colère là non plus. "Assister à ces célébrations alors que le pilote (adverse) est encore à l’hôpital relève d’un comportement irrespectueux et antisportif, mais nous allons de l’avant." La FIA va peut-être le faire pour Red Bull.