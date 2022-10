F1 : Red Bull connaît sa sanction pour le dépassement du plafond budgétaire

Red Bull connaît enfin sa sanction. Et l'écurie autrichienne peut-être soulagée. Pour avoir dépassé le plafond budgétaire en 2021, l'équipe chère à Max Verstappen, assuré depuis deux semaines de conserver son titre de champion du monde et donc d'être sacré pour la deuxième année de suite, risquait dans le pire des cas de se faire exclure du championnat du monde 2022. La FIA avait également le loisir de retirer des points aux couleurs dirigées par Christian Horner pour la saison concernée par cette entorse aux règles budgétaires et donc de priver le Néerlandais de son premier titre mondial en date. Red Bull a tremblé pour rien. Non seulement l'écurie ne s'est pas vu retirer de point mais elle a de surcroît échappé au pire, avec pour seules sanction une amende, certes conséquente, de 7 millions dollars ainsi qu'une... limitation des essais aérodynamiques d'ici 2023 à hauteur d'une réduction de 10% du temps de développement de la voiture en soufflerie.

L'amende devra être payée dans les 30 jours

L'instance, estimant que le dépassement, qui s'élevait à 1,6% du plafond, était "mineur", a décidé de ne pas aller au-delà de la simple amende, certes conjuguée à cette limitation des essais aérodynamiques ("dans une période de douze mois et à partir de la date d'exécution de l'ABA") que devrait très bien digérer Red Bull au regard du barème des sanctions encourues dans pareil cas de figure. La FIA a dévoilé les sanctions en marge de la première journée du Grand Prix du Mexique, ce vendredi. Red Bull a trente jours pour s'acquitter de l'amende de 7 millions de dollars auprès de la FIA "suivant la date d'exécution de l'ABA (Article 9.5 du Règlement Financier)". L'écurie autrichienne a pris acte des sanctions et les a acceptées.