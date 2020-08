F1 : Reconnu coupable, Racing Point va perdre quinze points

BREAKING: The FIA have upheld Renault's protest against Racing Point's car

La troisième réclamation de Renault a été la bonne. Deux fois déjà, l'écurie française avait porté réclamation contre Racing Point. A l'issue de la troisième tentative des couleurs chères à Cyril Abiteboul auprès de la FIA au sujet de la légalité de la RP20, la monoplace conduite par Sergio Pérez et Lance Stroll, l'instance internationale, qui avait fait savoir qu'elle examinerait les trois requêtes dans la semaine entre le GP de Grande-Bretagne et celui du 70eme anniversaire,En conséquence, après avoir entendu les deux écurie à Silverstone, la FIA a infligéLa Fédération Internationale de l'Automobile va surtout, précisément en raison des similitudes entre les RP20 et les W10 des Flèches d'Argent alignées lors de la saison dernière, des traits beaucoup trop communs aux yeux de Renault et ayant provoqué la colère d'Alain Prost et des siens.La FIA retient en effet uniquement l'infraction pour cette deuxième manche de la saison, les GP de Hongrie et de Grande-Bretagne n'ayant, eux, coûté à Racing Point que de simples réprimandes.« Concernant la pénalité, la vision des commissaires est que la pénalité infligée pour le GP de Styrie est proportionnée à la violation du processus de conception qui a conduit à l'infraction à la réglementation et des réprimandes sont suffisantes pour les GP de Hongrie et de Grande-Bretagne », précise ainsi le FIA dans son communiqué, où elle va notamment dans le sens dualors que ces fameuses écopes constituaient l'évolution majeure du règlement en question durant l'hiver dernier. En résumé : lorsque Racing Point a dessiné les pièces pour sa monoplace 2020, elle s'est un peu trop inspiré du dessin de celles fabriquées par Mercedes pour 2019. Et même beaucoup trop aux yeux de Renault, qui a donc fini par obtenir gain de cause. A noter qu'au nouveau classement, Racing Point descendra d'une place au classement, en 6eme position, permettant ainsi à... Renault d'intégrer le Top 5.1- Mercedes, 146 points2- RedBull, 783- McLaren, 514- Ferrari, 435- Renault, 32 (+1 place)6- Racing Point, 27 (-15 points, -1 place)7- Alpha Tauri, 138- Alfa Romeo, 29- Haas, 110- Williams, 0