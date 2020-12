F1 – Racing Point : Perez vers une année sabbatique ?

Le 9 septembre dernier, Sergio Perez annonçait son départ de Racing Point à la fin de cette saison, l’écurie étant reprise par Aston Martin, avec Sebastian Vettel et Lance Stroll comme pilotes titulaires. Le Mexicain de 30 ans expliquait alors : « Mon ambition est de continuer à courir en Formule 1, mais cela dépend de la possibilité de trouver un projet qui me motive à donner 100% à chaque tour. » Près de trois mois plus tard, un seul projet semble le motiver, mais le baquet n’est toujours pas libre… Sergio Perez a tenu une visio-conférence de presse ce lundi, lors de laquelle il a ainsi expliqué qu’il prendrait une année sabbatique en 2021 si Red Bull ne faisait pas appel à lui pour remplacer Alexander Albon en tant que n°2 aux côtés de Max Verstappen. Il a également fait savoir qu’il n’avait pas de contacts en Indycar et qu’il profiterait de sa famille (il a deux enfants de 1 et 3 ans) avant de revenir, pourquoi pas, en Formule 1 en 2022.

Red Bull veut attendre la fin de saison

Du côté de Red Bull, on prône la patience. « Aucune décision ne sera prise avant la dernière course (le 13 décembre, ndlr). On donne toutes les opportunités à Alex. Nous voulons qu’il réussisse. C’est clair depuis le début et des courses comme celle de dimanche (Albon a fini troisième à Bahreïn, ndlr) vont l’aider. Mais il reste encore deux courses et Sergio fait de son mieux pour démontrer qu’il doit rester en considération », a déclaré Chris Horner, le patron de l’écurie Red Bull, après un Grand Prix qui a vu Perez abandonner en fin de course sur casse moteur, alors qu’il était troisième, juste devant Albon. A deux courses de la fin, Sergio Pèrez est cinquième du classement, avec 100 points, alors qu’Alexander Albon est neuvième, avec 85 points. Au pilote thaïlandais de briller à Sakhir et Abu Dhabi pour garder son volant !