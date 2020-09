F1 – Racing Point : Perez va partir, Vettel pour le remplacer ?

La rumeur « Sebastian Vettel chez Aston Martin » reprend vigueur ! Le pilote allemand va quitter Ferrari à la fin de la saison et l’un des rares baquets de haut niveau qui pouvaient se libérer pour 2021 était chez Racing Point, qui va devenir Aston Martin la saison prochaine. C’est chose faite, avec l’annonce de Sergio Perez ce mercredi soir. Le pilote mexicain de 30 ans va quitter l’écurie fin 2020, et libère donc une place. Le natif de Guadalajara s’est expliqué dans une longue lettre : « Dans la vie, tout a un début et une fin, et après sept années passées ensemble, mon temps avec l’équipe arrivera à sa fin en fin de saison. Cela fait un peu mal car j’ai misé sur l’équipe pendant des périodes très rudes. Nous sommes parvenus à surmonter les obstacles et je suis très fier d’avoir sauvé les boulots de plusieurs de mes collègues. Je garderai en mémoire les grands moments que nous avons vécus ensemble, l’amitié et la satisfaction de toujours avoir tout donné. Je serai toujours reconnaissant de l’opportunité que m’a donné Vijay Mallya, qui a cru en moi en 2014 et m’a permis de continuer ma carrière en F1 avec Force India. Je souhaite le meilleur pour le futur aux dirigeants actuels, menés par Lawrence Stroll, notamment avec le projet Aston Martin. Je n’ai pas de plan B. Mon intention est de continuer à courir en F1 mais cela dépendra si je trouve un projet qui me motive à me donner à 100% à chaque tour. Je veux remercier tous ceux qu ont été avec moi ces dix dernières années. Merci à ma famille, qui m’a toujours soutenu malgré tout. Merci aux sponsors qui ont cru en mon projet, à mon staff, et principalement à Dieu, qui m’a permis de vivre cette incroyable aventure qu’est la F1. J’espère que je pourrai vous donner de bonnes nouvelles très bientôt, mais pour le moment, profitons des prochaines courses. »

Il reste des baquets libres...

Arrivé chez Force India en 2014, Sergio Perez a fini au mieux 7eme du championnat, en 2016 et 2017. Il a disputé 90 Grands Prix au sein de l’écurie indienne et est monté sur quatre podiums. L’écurie a ensuite été renommée Racing Point, et il a couru 23 Grands Prix pour aucun podium. Il vient de terminer dixième des Grands Prix de Belgique et d’Italie, pendant que son coéquipier Lance Stroll finissait neuvième puis troisième. Reverra-t-on Sergio Perez en F1 en 2021 ? Pour le moment, seules les écuries Alfa Romeo, Haas et AlphaTauri n’ont pas dévoilé leur duo pour l’année prochaine. On ne sait pas non plus qui épaulera Max Verstappen chez Red Bull et on attend toujours la confirmation du renouvellement de Lewis Hamilton chez Mercedes.