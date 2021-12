F1 : Quels changements pour la saison 2022 ?

A new era has arrived

L’aérodynamique au premier plan

Le passage de 2021 à 2022 marque un tournant pour la F1. Après une saison exceptionnelle ponctuée par le sacre de Max Verstappen,. Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier ce modèle au look nouveau, avec un aileron arrière arrondi et un nez simplifié ajoutés au retour des ailettes au-dessus des roues et des enjoliveurs sur ces dernières pour augmenter la force d’appui. Les roues subissent un autre grand changement avec, toujours fournis par Pirelli, pour réduire leur surchauffe. Les pilotes ont d’ailleurs pu tester ces nouveaux pneus à Abu Dhabi lors des essais post-saison 2021., avec la suppression des réflecteurs latéraux et la mise en place de tubes sous la monoplace pour canaliser l’air et ainsi renforcer son appui au sol dans le sillage d’une autre voiture. Un facteur qui permettra aux monoplaces de pouvoir se suivre de près sans perturbation de l’air pour intensifier les bagarres sur la piste.et donc le spectacle pour le plus grand bonheur des observateurs. De plus, les voitures utiliseront du carburant « plus durable » et s’alourdiront de 25 kg, réduisant leur vitesse sur l’asphalte mais la différence est trop faible pour être remarquée à l’œil nu. Vous l’aurez compris, la F1 gagnera un peu plus en intensité l’an prochain. Il faudra attendre le week-end du 19-20 pour se faire un premier aperçu de cette nouvelle règlementation.