F1 : Plus de sprints dès 2023, l'idée défendue par Brawn

Riding onboard with both Leclerc and Verstappen for the race-winning overtake 🤯#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/qrJLKeFZGD

— Formula 1 (@F1) April 23, 2022

Brawn : « Ce format offre également un excellent vendredi »

La Formule 1 a renoué avec le format de course sprint. Ce week-end à l’occasion du Grand Prix d’Emilie-Romagne, le circuit d’Imola a accueilli une course de 100 kilomètres le samedi. Alors que ce sprint n’a pas été riche en rebondissements mis à part la réponse de Max Verstappen à Charles Leclerc pour reprendre la première place, incitant le pilote Mercedes George Russell à la qualifier de « procession » sur un Autodromo Enzo e Dino Ferrari sur lequel doubler reste un véritable exploit, le directeur sportif de Formula 1 Ross Brawn a assuré en marge de l’épreuve que ce format de week-end de course est bien là pour durer. Alors que les plans initiaux prévoyaient six événements de ce type, des désaccords essentiellement financiers ont contraint le détenteur des droits commerciaux de la discipline à revoir ses plans et, après Imola, le Red Bull Ring et Interlagos seront mis à contribution. Toutefois, la donne pourrait bien changer dès la saison prochaine.Assurant avoir été « ravi » du spectacle proposé en piste, Ross Brawn a confirmé l’ambition de Formula 1 « d’en avoir six la saison prochaine ». L’ancien dirigeant de Ferrari et Mercedes affirme que « les directeurs d’écurie peuvent voir que c’est un succès ». « Avec les anciennes voitures l’an passé, nous ne savions pas exactement où nous en étions mais je pense qu’ils peuvent désormais voir ce que ça peut donner avec la nouvelle génération de monoplaces, a ajouté Ross Brawn face à la presse. Je suis optimiste sur le fait que tous, même les fans, en verront la valeur. Ce qu’il faut également garder en tête concernant le sprint, c’est que ce format offre également un excellent vendredi. Nous avons pu avoir trois jours d’événements pour les fans et c’est quelque chose qu’on ne peut écarter. » Toutefois, avec une seule séance d’essais libres avant de voir les monoplaces sous régime de parc fermé, avec l’interdiction de modifier de manière substantielle les réglages, ce format n’a pas forcément que des avantages pour les écuries et les pilotes.